Россия отвергла заявление Лондона о «постыдных» сделках с Ираном

Посольство России в Лондоне прокомментировало высказывание министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который вслед за администрацией США обвинил Иран и Россию в «постыдных» сделках в контексте украинского кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

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Российские дипломаты отвергли подобные заявления как «целиком надуманные». «Россия в отличие от наших западных оппонентов неизменно привержена соблюдению национального законодательства и норм международного права в своем сотрудничестве с третьими странами», — подчеркнули в дипмиссии подчеркнули.

Кроме того, в посольстве посоветовали главе британского МИД вспомнить о собственных действиях, которые подпадают под такую характеристику. В частности, речь идет «о массированной военно-технической, финансовой и пропагандистской помощи киевскому режиму, которую оказывают Великобритания и ее западные союзники», уточнили дипломаты.