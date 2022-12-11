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45 минут назад

Медведев ответил на планы Киева наносить удары по всей России

Ura.Ru

Агрессивное поведение украинской власти вынуждает Россию наращивать производство более мощных систем поражения. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев ответил на планы Киева наносить удары по всей России
Фото: ТАССТАСС

«Мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения», — написал Медведев в своем telegram-канале в ответ на слова главы СНБО Украины Алексея Данилова об ударах «по врагу на территории России до Владивостока».

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Зампред Совбеза добавил, что в это число входит и оружие, основанное на новых принципах. Такая потребность возникла у России на фоне ситуации, когда множественные недружественные государства, такие как Япония, Австралия, Новой Зеландия, а также страны Европы и Северной Америки разбросаны по всему миру.

Политика,Алексей Данилов,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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