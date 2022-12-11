Медведев ответил на планы Киева наносить удары по всей России

«Мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения», — написал Медведев в своем telegram-канале в ответ на слова главы СНБО Украины Алексея Данилова об ударах «по врагу на территории России до Владивостока».

Зампред Совбеза добавил, что в это число входит и оружие, основанное на новых принципах. Такая потребность возникла у России на фоне ситуации, когда множественные недружественные государства, такие как Япония, Австралия, Новой Зеландия, а также страны Европы и Северной Америки разбросаны по всему миру.