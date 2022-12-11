Песков: на Западе Россию никто не любит

Страны Запада не любят и особо не собираются любить Россию, но ей это и не нужно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Нас никто не любит и любить особо не собирается. И нам это не нужно", - заметил он, говоря о коллективном Западе в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
По словам представителя Кремля, в остальной части мира есть и другие примеры.
"Кто-то [из стран нас] любит, и, наверное, не меньшая часть мира", - считает Песков.