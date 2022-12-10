В Севастополе объяснили громкие звуки в городе

В Севастополе громкие звуки связаны с проведением учений российскими военными. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Вижу ваши сообщения о громких звуках. На полигонах учения, идут стрельбы», — объяснил глава города.

8 декабря корабль Черноморского флота сбил в море близ Севастополя беспилотник. «Наши военные, как всегда, сработали четко», — сообщил Развожаев.

6 декабря два беспилотника сбили в районе Севастополя. Развожаев тогда отчитался, что военные сбили БПЛА на большом расстоянии от берега и местные жители не услышали никаких звуков.