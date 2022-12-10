В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
5 минут назад

В Севастополе объяснили громкие звуки в городе

Lenta.ruиещё 1

В Севастополе громкие звуки связаны с проведением учений российскими военными. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

В Севастополе объяснили громкие звуки в городе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вижу ваши сообщения о громких звуках. На полигонах учения, идут стрельбы», — объяснил глава города.

8 декабря корабль Черноморского флота сбил в море близ Севастополя беспилотник. «Наши военные, как всегда, сработали четко», — сообщил Развожаев.

6 декабря два беспилотника сбили в районе Севастополя. Развожаев тогда отчитался, что военные сбили БПЛА на большом расстоянии от берега и местные жители не услышали никаких звуков.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

23 ноября Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также около Севастополя.

Политика,Армия,Михаил Развожаев,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители