В России высказались о возможности разрыва отношений с Финляндией

«Нужно просто наказать людей. Если бы в России кто-то сжег финский флаг, они бы тоже пытались найти виноватых и по закону наказать их. Мы не разрываем дипломатические отношения, даже когда сносят памятники. Мы общаемся с целой страной. Если разрушать дипломатические отношения, надо понимать, что есть большое количество граждан, которые так не поступили бы никогда. Когда вся страна в одном порыве будет так сжигать флаги, это другое дело. А в одном случае должна разбираться полиция, а мы должны послать ноту [протеста]», — пояснила она.