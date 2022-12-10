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1 час назад

РФ предприняла к Финляндии дипломатический демарш из-за факта надругательства над флагом

ТАССиещё 3

РФ предприняла к Финляндии дипломатический демарш из-за факта надругательства в Хельсинки над флагом России, сообщили в МИД. Также РФ требует от Финляндии привлечь к ответственности совершивших надругательство над флагом России.

РФ предприняла к Финляндии дипломатический демарш из-за сожжения флага
Фото: ТАССТАСС

"К финским властям обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности и принятии мер по исключению впредь таких экстремистских выходок", - отметили в дипведомстве.

В МИД РФ указали, что в связи с этим инцидентом в отношении финляндской стороны по линии МИД России "предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны".

Политика,МИД России,
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