Слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Минским соглашениям подорвали доверие к потенциальным переговорам, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди . Ее слова приводит РИА Новости .

Она также отметила, что рост отторжения европейцами украинских беженцев непременно приведет к детонации социального недовольства. По ее словам, системные конфликты украинских мигрантов практически во всех странах Европы, а также в Великобритании, закономерно приводят к увеличению бездомных, провоцируя рост преступности и безработицу.