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17 минут назад

Вячеслав Володин: Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса

duma.gov.ruиещё 2

Председатель ГД подчеркнул, что сегодняшняя ситуация на Украине — следствие лживой политики лидеров этих государств

Володин обратился к двум странам с требованием по Донбассу
Фото: duma.gov.ruduma.gov.ru

Об этом Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин написал в своем канале в Telegram.

Путина разочаровали слова Меркель о Минских соглашениях

Он напомнил, что сначала в 2014 году главы МИД Германии и Франции подписали в качестве гарантов мирного развития событий согласительный документ между законной украинской властью и оппозицией.

«Все закончилось государственным переворотом в Киеве и геноцидом 6-миллионного населения Донбасса», — отметил Вячеслав Володин.

«Затем Германия и Франция участвовали в заключении Минских соглашений. Но, как заявила Меркель, исполнять их никто не планировал, назвав это попыткой дать время Украине для ее милитаризации», — добавил Председатель ГД.

По словам Вячеслава Володина, заранее спланированное неисполнение обязательств, взятых в результате подписания международного соглашения, — «это не только потеря доверия, но и преступление, за которое подписанты минских договоренностей — Меркель, Олланд и Порошенко — должны ответить».

«А жителям Европы необходимо знать, кому они обязаны возникшими проблемами: отсутствием тепла, электричества, огромной инфляцией, закрывающимися предприятиями», — подчеркнул Председатель ГД.

«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за 8 лет геноцида и нанесенного ущерба. Но это только начало», — резюмировал Вячеслав Володин.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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