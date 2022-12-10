Володин обратился к двум странам с требованием по Донбассу

Председатель ГД подчеркнул, что сегодняшняя ситуация на Украине — следствие лживой политики лидеров этих государств

Фото: duma.gov.ru duma.gov.ru

Об этом Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин написал в своем канале в Telegram.

Он напомнил, что сначала в 2014 году главы МИД Германии и Франции подписали в качестве гарантов мирного развития событий согласительный документ между законной украинской властью и оппозицией.

«Все закончилось государственным переворотом в Киеве и геноцидом 6-миллионного населения Донбасса», — отметил Вячеслав Володин.

«Затем Германия и Франция участвовали в заключении Минских соглашений. Но, как заявила Меркель, исполнять их никто не планировал, назвав это попыткой дать время Украине для ее милитаризации», — добавил Председатель ГД.

По словам Вячеслава Володина, заранее спланированное неисполнение обязательств, взятых в результате подписания международного соглашения, — «это не только потеря доверия, но и преступление, за которое подписанты минских договоренностей — Меркель, Олланд и Порошенко — должны ответить».

«А жителям Европы необходимо знать, кому они обязаны возникшими проблемами: отсутствием тепла, электричества, огромной инфляцией, закрывающимися предприятиями», — подчеркнул Председатель ГД.