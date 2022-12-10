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1 час назад

МИД РФ открыл суммы, которые США потратят на кибератаки

Свободная прессаиещё 2

Заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов рассказал, сколько денег Соединенные Штаты потратят на кибератаки в следующем году.

МИД РФ открыл суммы, которые США потратят на кибератаки
Фото: ТАССТАСС

«Западные страны хотят использовать информацию и ее носители – речь о больших данных и программных средствах их передачи – для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки… Только бюджет Пентагона на данные цели в 2023 году составит более 11 миллиардов долларов», – заявил Сыромолотов в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что Байден и его команда объявили весь мир и все информационное пространство сферой своих интересов.

Ранее «СП» писала о том, что Министерство финансов США обвинило 15 членов ЦИК РФ, включая его руководителя в коррупции и нарушении прав человека.

Политика,Наука и техника,Олег Сыромолотов,ЦИК России,МИД России,Казначейство США,Пентагон,
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