МИД РФ открыл суммы, которые США потратят на кибератаки

Заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов рассказал, сколько денег Соединенные Штаты потратят на кибератаки в следующем году.
«Западные страны хотят использовать информацию и ее носители – речь о больших данных и программных средствах их передачи – для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки… Только бюджет Пентагона на данные цели в 2023 году составит более 11 миллиардов долларов», – заявил Сыромолотов в интервью РИА Новости.
Дипломат отметил, что Байден и его команда объявили весь мир и все информационное пространство сферой своих интересов.
Ранее «СП» писала о том, что Министерство финансов США обвинило 15 членов ЦИК РФ, включая его руководителя в коррупции и нарушении прав человека.