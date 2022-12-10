МИД РФ открыл суммы, которые США потратят на кибератаки

«Западные страны хотят использовать информацию и ее носители – речь о больших данных и программных средствах их передачи – для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки… Только бюджет Пентагона на данные цели в 2023 году составит более 11 миллиардов долларов», – заявил Сыромолотов в интервью РИА Новости.