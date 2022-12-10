В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
30 минут назад

В МИД РФ рассказали о возможном открытии "второго фронта" против России

Елена Прошина

Призывы к Тбилиси открыть «второй фронт» против России звучат из Украины и отдельных западных стран, что делает очевидной императивность регулярных контактов Грузии, Абхазии и Южной Осетии, сообщает ТАСС со ссылкой на директора четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Дениса Гончара.

В МИД РФ рассказали о возможном открытии "второго фронта" против России
Фото: ТАССТАСС

Поляки начали готовиться к войне с Россией

Он назвал такие призывы «провокационными». Говоря о востребованности формата Женевских дискуссий по Закавказью, дипломат заявил, что Москва исходит из их возрастающей необходимости в меняющейся геополитической обстановке. В сложившихся условиях приоритетный характер приобретают продвигаемые Россией и ее абхазскими и югоосетинскими союзниками вопросы выработки юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, а также делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ и их последующей демаркации.

Гончар посетовал на то, что сопредседатели Женевских дискуссий от ООН, ОБСЕ и Европейского союза не смогли обеспечить восстановление прежнего рабочего ритма формата в 2022 году, поставив дискуссии на паузу до февраля 2023 года.

Последний, 56-й раунд дискуссий, состоялся 4-5 октября после долгого перерыва. На нем Грузия отказалась от диалога по теме документа о международных гарантиях неприменения силы.

Абхазия выразила беспокойство продолжающимся наращиванием военно-технического потенциала Тбилиси при прямой поддержке властей Соединенных Штатов и других стран Североатлантического альянса, проводимыми на территории Грузии совместными военными учениями под эгидой НАТО, и подтвердила заинтересованность в возобновлении работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал.

Политика,Денис Гончар,МИД России,НАТО,ООН,ЕС,ОБСЕ,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители