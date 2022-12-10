В МИД РФ рассказали о возможном открытии "второго фронта" против России

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Он назвал такие призывы «провокационными». Говоря о востребованности формата Женевских дискуссий по Закавказью, дипломат заявил, что Москва исходит из их возрастающей необходимости в меняющейся геополитической обстановке. В сложившихся условиях приоритетный характер приобретают продвигаемые Россией и ее абхазскими и югоосетинскими союзниками вопросы выработки юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, а также делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ и их последующей демаркации.

Гончар посетовал на то, что сопредседатели Женевских дискуссий от ООН, ОБСЕ и Европейского союза не смогли обеспечить восстановление прежнего рабочего ритма формата в 2022 году, поставив дискуссии на паузу до февраля 2023 года.

Последний, 56-й раунд дискуссий, состоялся 4-5 октября после долгого перерыва. На нем Грузия отказалась от диалога по теме документа о международных гарантиях неприменения силы.