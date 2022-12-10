Постпред РФ при ООН обратился с предупреждением к Западу

Участие властей Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского вооружения будет иметь правовые последствия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании Совета Безопасности ООН российского постоянного представителя при организации Василия Небензи.

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По его словам, Россия определенно знает, что американские специалисты участвуют в использовании ракетных систем залпового огня HIMARS на Украине, а их наведение на цель осуществляется с помощью военных спутников США и развединформации. Американские военнослужащие загружают точные координаты, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок.

Так Небензя прокомментировал сообщения, что аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием американских спутниковых данных.

«Модернизированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж" наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS», — сказал постпред.

Отмечается, что такие действия будут иметь «для всех причастных конкретные правовые последствия».