В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
14 минут назад

Постпред РФ при ООН обратился с предупреждением к Западу

Елена Прошина

Участие властей Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского вооружения будет иметь правовые последствия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании Совета Безопасности ООН российского постоянного представителя при организации Василия Небензи.

Постпред РФ при ООН обратился с предупреждением к Западу
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Россия определенно знает, что американские специалисты участвуют в использовании ракетных систем залпового огня HIMARS на Украине, а их наведение на цель осуществляется с помощью военных спутников США и развединформации. Американские военнослужащие загружают точные координаты, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок.

Так Небензя прокомментировал сообщения, что аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием американских спутниковых данных.

«Модернизированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж" наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS», — сказал постпред.

Отмечается, что такие действия будут иметь «для всех причастных конкретные правовые последствия».

5 декабря Украина пыталась совершить атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях при помощи беспилотных летательных аппаратов советского производства. Авиация России с помощью средств противовоздушной обороны сбила летевшие на малой высоте украинские беспилотники. В результате атаки погибли трое военных, еще четверо получили травмы.

Политика,Совбез ООН,ООН,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители