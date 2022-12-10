Постпред РФ при ООН обратился с предупреждением к Западу

Участие властей Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского вооружения будет иметь правовые последствия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании Совета Безопасности ООН российского постоянного представителя при организации Василия Небензи.
По его словам, Россия определенно знает, что американские специалисты участвуют в использовании ракетных систем залпового огня HIMARS на Украине, а их наведение на цель осуществляется с помощью военных спутников США и развединформации. Американские военнослужащие загружают точные координаты, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок.
Так Небензя прокомментировал сообщения, что аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием американских спутниковых данных.
«Модернизированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж" наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS», — сказал постпред.
Отмечается, что такие действия будут иметь «для всех причастных конкретные правовые последствия».
5 декабря Украина пыталась совершить атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях при помощи беспилотных летательных аппаратов советского производства. Авиация России с помощью средств противовоздушной обороны сбила летевшие на малой высоте украинские беспилотники. В результате атаки погибли трое военных, еще четверо получили травмы.