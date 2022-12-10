Посольство России прокомментировало новые санкции США

Новые санкции США против России нацелены на очернение «неугодных» путем навешивания ярлыков «нарушителей прав человека», заявило посольство России в Вашингтоне .

Отмечается, что цели таких санкций заключаются в попытке провести «искусственные разделительные линии между "истинными демократиями" и "автократиями"». В посольстве подчеркнули, что Соединенные Штаты стремятся «наказать» Россию за самостоятельную и принципиальную позицию в международных делах.