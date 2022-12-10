Небензя обвинил Украину в стремлении сровнять Донецк с землей

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины с помощью западных вооружений пытаются сровнять Донецк с землей. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, в последнюю неделю в Донецке происходит «настоящая бойня» с применением западного оружия.

«Науськиваемые западными странами украинские каратели пытаются буквально сровнять город с землей», — отметил он.