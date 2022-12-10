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32 минуты назад

Небензя обвинил Украину в стремлении сровнять Донецк с землей

Lenta.ruиещё 1

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины с помощью западных вооружений пытаются сровнять Донецк с землей. Об этом сообщает ТАСС.

Небензя обвинил Украину в стремлении сровнять Донецк с землей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в последнюю неделю в Донецке происходит «настоящая бойня» с применением западного оружия.

«Науськиваемые западными странами украинские каратели пытаются буквально сровнять город с землей», — отметил он.

Ранее Небензя заявил, что в случае, если угрозу, исходящую с Украины, не удастся устранить миром, Россия намерена сделать это военным путем. По его словам, последние шаги украинских властей не оставляют сомнений в их «преступной человеконенавистнической природе».

Политика,Василий Небензя,ООН,
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