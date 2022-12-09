В Турции ожидают, что Володин 12 декабря прибудет с визитом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин , как ожидается, 12 декабря прибудет с двухдневным визитом в Турцию . Об этом сообщил в пятницу телеканал TRT .

По его сведениям, в ходе визита, который должен состояться по приглашению спикера турецкого парламента Мустафы Шентопа, запланированы встречи Володина с представителями руководства Турции. На повестке дня переговоров двусторонние отношения и развитие сотрудничества между парламентами двух стран, а также обсуждение проблем регионального характера, включая ситуацию на севере Сирии, где Анкара планирует проведение новой наземной военной операции.