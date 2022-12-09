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1 час назад

Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным

Lenta.ruиещё 1

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за Украины. Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника из правительства Индии.

Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным
Фото: ТАССТАСС

Источник агентства сообщил, что Моди отказался проводить ежегодную встречу с российским коллегой после того, как Путин якобы пригрозил применить ядерное оружие в войне на Украине. Собеседник Bloomberg подчеркнул, что отношения между Москвой и Дели остаются крепкими, однако «трубить о дружбе» в данный момент для Индии может быть невыгодно.

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Отмечается, что это будет вторая отмененная встреча начиная с 2000 года, когда российско-индийские приобрели статус стратегического партнерства. В последний раз лидеры стран не смогли встретиться в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

В Кремле также сообщили, что встреча Моди и Путина не состоится до конца года.

«В этом году не будет», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Политика,В мире,Нарендра Моди,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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