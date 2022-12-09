Путин ответил на вопрос о дополнительной мобилизации

Никаких факторов для проведения новой волны мобилизации в России нет. Об этом заявил журналистам Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке.
Ранее Путин указал на бессмысленность разговоров о дополнительном проведении мобилизации. По его словам, необходимости в таких шагах для государства и Минобороны на данный момент нет.
«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются», — процитировал Путина ТАСС.
Как писала «Парламентская газета», ранее глава государства заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, что из 300 тысяч мобилизованных российских граждан 150 тысяч находятся в районе проведения спецоперации, из них 77 тысяч — в боевых подразделениях, остальные задействованы в выполнении функций территориальной обороны.