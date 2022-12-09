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56 минут назад

Президент заявил об отсутствии факторов для проведения новой мобилизации

Парламентская газетаиещё 2

Никаких факторов для проведения новой волны мобилизации в России нет. Об этом заявил журналистам Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке.

Путин ответил на вопрос о дополнительной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Путин указал на бессмысленность разговоров о дополнительном проведении мобилизации. По его словам, необходимости в таких шагах для государства и Минобороны на данный момент нет.

«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются», — процитировал Путина ТАСС.

Путин высказался о длительности спецоперации на Украине

Как писала «Парламентская газета», ранее глава государства заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, что из 300 тысяч мобилизованных российских граждан 150 тысяч находятся в районе проведения спецоперации, из них 77 тысяч — в боевых подразделениях, остальные задействованы в выполнении функций территориальной обороны.

Политика,Владимир Путин,Совет по правам человека,ЕАЭС,
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