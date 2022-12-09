В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

В МИД описали способ отбить желание США «воровать» граждан РФ

Lenta.ru

Москва должна отбить желание Вашингтона «воровать» российских граждан. Замглавы МИД России Сергей Рябков описал способ противодействия США в ходе выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

В МИД описали способ отбить у США желание «воровать» граждан РФ
Фото:  РИА Новости/ Алексей Дружинин РИА Новости/ Алексей Дружинин

«Для того, чтобы такое желание (воровать граждан РФ — прим. «Ленты.ру») отбить, мы должны прежде всего гарантированно обеспечивать их защиту — правовую и политическую, — где бы они не находились. На этом направлении сделано немало, но ресурсы тоже есть», — призвал он.

Помимо этого, он заявил, что граждане России должны проявлять бдительность и внимательность при въезде на территории, где они могут стать «объектами беспредела» со стороны Вашингтона.

Ранее Рябков пообещал, что Москва продолжит диалог с Вашингтоном по возврату осужденных россиян. По его словам, ведомство ведет работу над возвращением граждан, которые получили политически мотивированные обвинения.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,Валдайский клуб,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители