В МИД описали способ отбить у США желание «воровать» граждан РФ

Москва должна отбить желание Вашингтона «воровать» российских граждан. Замглавы МИД России Сергей Рябков описал способ противодействия США в ходе выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».
«Для того, чтобы такое желание (воровать граждан РФ — прим. «Ленты.ру») отбить, мы должны прежде всего гарантированно обеспечивать их защиту — правовую и политическую, — где бы они не находились. На этом направлении сделано немало, но ресурсы тоже есть», — призвал он.
Помимо этого, он заявил, что граждане России должны проявлять бдительность и внимательность при въезде на территории, где они могут стать «объектами беспредела» со стороны Вашингтона.
Ранее Рябков пообещал, что Москва продолжит диалог с Вашингтоном по возврату осужденных россиян. По его словам, ведомство ведет работу над возвращением граждан, которые получили политически мотивированные обвинения.