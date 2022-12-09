В МИД описали способ отбить у США желание «воровать» граждан РФ

«Для того, чтобы такое желание (воровать граждан РФ — прим. «Ленты.ру») отбить, мы должны прежде всего гарантированно обеспечивать их защиту — правовую и политическую, — где бы они не находились. На этом направлении сделано немало, но ресурсы тоже есть», — призвал он.