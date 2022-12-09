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12 минут назад

Лукашенко назвал тему, которую никогда не обсуждал с Путиным

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным судьбу Донецка, Луганска, Херсона и других «конкретных территорий». Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко назвал тему, которую никогда не обсуждал с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лукашенко подчеркнул, что на встречах с Путиным они обычно говорят о мирном договоре с Украиной и способах завершения кризиса.

Глава Белоруссии подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «не дают» заключить мирный договор.

«В этом контексте мы разговаривали. Но никогда не обсуждали конкретные территории: Херсон, Луганск, Донецк и так далее, кто кого должен освободить», - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что если Зеленский будет требовать контроля над этими территориями, переговоров не будет.

«Это предварительное условие, которое неприемлемо для России. <…> Нельзя такие требования выдвигать Российской Федерации. По многим причинам. Если хотите мира - надо сесть за стол переговоров и там в тишине, спокойствии обсуждать все вопросы», - заключил Лукашенко.

В конце сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддерживают это решение.

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы этих территорий подписали договоры о вступлении в состав России.

Политика,Владимир Зеленский,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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