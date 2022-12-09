Замглавы МИД Рябков оценил резолюцию США о геноциде

«Я жалею, что их стафферы — а их немало — не подсказали тем, кто за это голосовал, что они просто опозорились, принимая такую резолюцию. Мы политические оценки давать этому не будем. Такого рода действия не заслуживают дальнейших комментариев с нашей стороны. Мы будем твердо двигаться по пути решения всех задач, стоящих перед СВО», — отметил Рябков.