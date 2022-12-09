Рябков: США хотят спровоцировать дефолт в России

Соединенные Штаты не скрывают своих намерений вызвать дефолт в России путем перекрытия каналов западных инвестиций и истощения российских запасов иностранной валюты. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе дискуссии "Россия - США: каковы пределы конфронтации?" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Мало того, что американцы рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, они еще пытаются нам предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись из экспортной выручки, не скрывая целей истощить наши запасы валюты. Перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт и последующее разрушение нашей экономики", - сказал он.
По словам Рябкова, устойчивое положение экономики России и эффективность принятых в стране экономических мер выводят Белый дом из себя.
"Впечатление такое, что продемонстрированная нашей экономикой устойчивость, эффективность мер по стабилизации курса рубля, и все это на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о росте цен и периодическом возникновении тех или иных дефицитов в европейских странах-сателлитах, попросту выводит Белый дом из себя", - сказал дипломат.
Рябков также добавил, что снятие ряда американских санкций с Российской Федерации "в случае нахождения того или иного решения применительно к Украине" подразумевает под собой "выполнение Россией нереалистичных требований Вашингтона в украинском контексте".