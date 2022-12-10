В России назвали главный раздражитель в отношениях с США

«Был период, когда нажимали кнопку перезагрузки. С тех пор никакой глобальной перезагрузки не произошло. Хотя все прекрасно понимают, что США очень сильно экономически воздействуют на многие страны. А за экономикой тянется политика. Мы понимаем, что мы все равно будем самодостаточными. У нас на многое свои взгляды, свое понимание, но мы всегда открыты к сотрудничеству», — заключила она.