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14 минут назад

Россия обсудит с США «вопросы-раздражители»

Lenta.ru

В Стамбуле пройдет встреча дипломатов из России и США. Об этом сообщает диписточник ТАСС.

Россия обсудит с США «вопросы-раздражители»
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

«Сегодня в Стамбуле проходит встреча дипломатов РФ и США. Они там обсуждают раздражители. А что такое раздражители? Это визовые проблемы, это размены дипсостава на дипсостав на заезд», — сказал собеседник агентства.

По его словам, стороны также обсудят вопросы функционирования загранучреждений.

Ранее сообщалось о возможном разговоре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами России и Украины. Глава Турции заявил, что он собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование зерновой сделки.

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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