Песков ответил на вопрос о посещении Путиным новых российских регионов

Пока нет понимания, когда президент России Владимир Путин может посетить новые регионы, включенные в состав РФ, но рано или поздно это произойдет. Об это заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщают «Известия».
«Пока понимания нет. Но очевидно, что рано или поздно это произойдет», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, когда Путин посетит новые регионы.
Ранее Песков заявил, что одной из главных целей специальной военной операции была защита людей, проживающих на Юго-Востоке Украины, в Донбассе. В рамках защиты этих людей и образовались территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов.
Напомним, в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин заявил, что несмотря на то, что проведение СВО представляет собой длительный процесс, появление в результате нее в составе России новых территорий и превращение Азовского моря во внутренний водоем стало значимым результатом.