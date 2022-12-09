Песков ответил на вопрос о посещении Путиным новых российских регионов

Пока нет понимания, когда президент России Владимир Путин может посетить новые регионы, включенные в состав РФ, но рано или поздно это произойдет. Об это заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщают «Известия».

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«Пока понимания нет. Но очевидно, что рано или поздно это произойдет», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, когда Путин посетит новые регионы.

Ранее Песков заявил, что одной из главных целей специальной военной операции была защита людей, проживающих на Юго-Востоке Украины, в Донбассе. В рамках защиты этих людей и образовались территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов.