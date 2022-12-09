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32 минуты назад

Путин заявил о появлении сдвигов в развитии многополярного мира

Газета.Ruиещё 2

Российский президент Владимир Путин отметил, что на данный момент в мире появляются новые угрозы и происходят сдвиги в развитии многополярного мира. Видеообращение Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств стран – членов ШОС и СНГ размещено на сайте Кремля.

«Появляются новые острые вызовы, происходят мощные геополитические сдвиги. На наших глазах рождаются контуры по-настоящему многополярного миропорядка», — рассказал он.

Российский лидер отметил, что в Азии, Африке и Латинской Америке создаются новые центры развития, которые все активнее защищают свои национальные интересы и суверенитет.

По мнению Путина, совместная работа в рамках ШОС и СНГ позволяет на базе взаимоуважения и учета интересов друг друга успешно регулировать много вопросов, связанных с защитой от внешних угроз и обеспечением глобальной и региональной стабильности.

Ранее Путин заявил, что западные государства сознательно идут на обострение международной обстановки, а их попытки сохранить доминирование ведут к росту конфликтного потенциала в мире.

Политика,Видео,Владимир Путин,ШОС,
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