Захарова прокомментировала слова Борреля о Донбассе и Африке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале порекомендовала главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю не мерять людей по себе после его заявления о том, что в Африке не знают, где расположен Донбасс и кто такой президент России Владимир Путин.
Отмечается, что ранее Боррель усомнился в искренности жителей африканских стран, участвующих в демонстрациях в поддержку России.
Захарова пояснила, что европейскому дипломату не следует судить людей на основе сложившихся в ЕС представлений о мироустройстве.
Она подчеркнула, что «деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов».
В частности, уточнила Захарова, высокопоставленные лица западных стран не отличают Балтийское море от Черного, считают, что между странами могут быть сотни тыс. км, славят Ухань вместо Украины и путают Камбоджу с Колумбией.