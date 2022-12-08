Захарова прокомментировала слова Борреля о Донбассе и Африке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале порекомендовала главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю не мерять людей по себе после его заявления о том, что в Африке не знают, где расположен Донбасс и кто такой президент России Владимир Путин.

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Отмечается, что ранее Боррель усомнился в искренности жителей африканских стран, участвующих в демонстрациях в поддержку России.

Захарова пояснила, что европейскому дипломату не следует судить людей на основе сложившихся в ЕС представлений о мироустройстве.

Она подчеркнула, что «деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов».