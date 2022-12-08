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57 минут назад

Песков: вылет Путина из Внуково-2 и прилет туда Бута состоятся в разное время

Илья Родин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава России Владимир Путин и освобожденный из американской тюрьмы в рамках обмена заключенными бизнесмен Виктор Бут не пересекутся в аэропорту. Он добавил, что во «Внуково-2» они будут в разное время, пишет ТАСС.

Песков рассказал, сможет ли Путин встретиться с Бутом в аэропорту Внуково-2
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что самолет с россиянином Виктором Бутом вылетел во Внуково после того, как в Абу-Даби состоялся обмен заключенными. После долгих переговоров стороны согласились обменять баскетболистку Бриттни Грайнер на бизнесмена.

«В разное», - подчеркнул Песков в ответ на вопрос журналиста о том, встретятся ли президент с Бутом в международном аэропорту, или они побывают во Внуково в разное время.

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Ранее пресс-секретарь сообщил, что во второй половине дня в четверг, 8 декабря, Владимир Путин вылетит в Бишкек для участия в саммите Евразийского экономического союза.

Политика,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Международный аэропорт Внуково,ЕАЭС,
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