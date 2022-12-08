Патрушев назвал долгосрочную цель США и НАТО

США и НАТО в долгосрочной перспективе любой ценой хотят ослабить или уничтожить Россию. Об этом во время встречи с генсеком Совета нацбезопасности Таиланда Супотом Маланийомом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает «Российская газета».

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«Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом», — сказал он.

Также, по словам Патрушева, Запад сделал ставку на глобализацию альянса и уже приступил к «созданию условий с целью комплексного наращивания военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В частности, он указал на деятельность англосаксонского союза AUKUS.