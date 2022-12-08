Медведев оценил отказ Зеленского от переговоров

Медведев высказался по поводу отказа Зеленского от переговоров
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского от переговоров с Россией. Свое мнение на этот счет он высказал у себя в Telegram-канале.
Медведев призвал российские СМИ «особо отметить» Зеленского за его отказ от переговоров. При этом фамилию президента Украины он написал с маленькой буквы.
«Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы», — отметил Медведев.
Ранее американский журнал Time назвал Зеленского человеком года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что критерии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима, носят зашоренный и оголтелый русофобский характер.