Захарова дала совет Боррелю

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель посетил тренировочный лагерь ВСУ в Польше и облачился в военный камуфляж. Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала ему «так и ходит» дальше, чтобы «все видели, чем занимается дипломатия Брюсселя». Ее слова приводит ТАСС.
По мнению Захаровой, жест Борреля является «демонстративным вояжем, демаршем». Она отметила, что во время посещения лагеря глава внешнеполитической службы ЕС сделал «несколько воинственных заявлений», не сказав ни слова «о мирном урегулировании» конфликта, хотя является дипломатом.
«Он только про войну может, мне кажется, ему вообще не надо обратно возвращаться в костюм. Мне кажется, он как надел военный камуфляж, пусть так и ходит, чтобы все видели, чем дипломатия Брюсселя занимается», — добавила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ считает, что «высказывания Борреля доказывают, что милитаризм берет верх, полностью подавляя попытки здравой оценки и дипломатии, и доминирует теперь в Брюсселе».
«Все это единый конгломерат: и накачка киевского режима оружием, и вот эти заявления, и посещение бойцов. Мы уверены, что реалисты понимают иллюзорность таких надежд, а вот то, что своими заявлениями и действиями ЕС спровоцирует новые жертвы и разрушения от обстрелов ВСУ, — это очевидно», — подчеркнула она.
Также Захарова напомнила, что год назад Россия называла «Евросоюз экономическим отделом НАТО», но теперь же объединение скорее является «военно-политическим и финансово-бюджетным подразделением альянса».