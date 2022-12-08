МИД России обвинил США в нежелании обсуждать обмен Бута на Грайнер

В Вашингтоне отказывались от диалога по включению россиянина Виктора Бута в схему обмена на баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, заявили «Ленте.ру» в МИД России.

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«Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника», — говорится в сообщении МИД.

Баскетболистку Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута ранее 8 декабря в ОАЭ. Осужденный за шпионаж в России американец Пол Уилан не участвовал в обмене, он остается в российской колонии.