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55 минут назад

Кремль анонсировал ряд важных решений Путина на саммите ЕАЭС

Lenta.ru

Президенту России Владимиру Путину предстоит принять ряд важных конкретных решений на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом со ссылкой на заявление Кремля пишет РИА Новости.

Кремль анонсировал ряд важных решений Путина на саммите ЕАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решения коснутся, в частности, области энергетики и торговли.

«Планируется рассмотреть текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, наметить ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг», — говорится в заявлении.

В Кремле также уточнили, что российская делегация изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в этой организации в 2023 году.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует посетить Бишкек для участия в саммите ЕАЭС.

Политика,Владимир Путин,ЕАЭС,
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