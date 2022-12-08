Не мы это начали: Путин назвал причину массированных ударов по Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские удары по инфраструктуре Украины - ответные, Киев атаковал инфраструктуру РФ первым. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление Путин сделал, выступая в Кремле на мероприятии в честь Дня Героев Отечества.

Президент отметил, что по поводу ударов по энергосистеме Украины «много шума».

«Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» - подчеркнул Путин.

Также он назвал актом геноцида попытки украинской армии помешать подаче воды в Донецк. Путин отметил, что об этом «никто нигде словом не обмолвился».

«Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ - шум, гам, треск на всю Вселенную», - сказал президент.

Он подчеркнул, что этот «шум» не помешает российским силам выполнять боевые задачи.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы), Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.