В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

Не мы это начали: Путин назвал причину массированных ударов по Украине

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские удары по инфраструктуре Украины - ответные, Киев атаковал инфраструктуру РФ первым. Об этом сообщает ТАСС.

Не мы это начали: Путин назвал причину массированных ударов по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Путин сделал, выступая в Кремле на мероприятии в честь Дня Героев Отечества.

Президент отметил, что по поводу ударов по энергосистеме Украины «много шума».

«Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» - подчеркнул Путин.

Также он назвал актом геноцида попытки украинской армии помешать подаче воды в Донецк. Путин отметил, что об этом «никто нигде словом не обмолвился».

«Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ - шум, гам, треск на всю Вселенную», - сказал президент.

Он подчеркнул, что этот «шум» не помешает российским силам выполнять боевые задачи.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы), Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

В Киеве сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались отключения электроэнергии.

Политика,Владимир Путин,ФСБ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители