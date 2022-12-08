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1 час назад

Путин заявил об эффективной работе авиации в ходе спецоперации

RT на русскомиещё 2

Президент России Владимир Путин заявил об эффективной работе авиации в ходе спецоперации на Украине.

«Авиация работает очень хорошо. И на боевом дежурстве очень хорошо, фактически круглосуточном, очень эффективно себя показывает. Всё вовремя делают. И очень грамотно работают», — сказал Путин.

По его словам, это вносит существенный вклад в эффективность действий армии.

Не мы это начали: Путин назвал причину массированных ударов по Украине

7 декабря в Минобороны России сообщили, что российские Воздушно-космические силы сбили в небе над ДНР украинский фронтовой бомбардировщик Су-24.

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