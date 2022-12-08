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40 минут назад

«Здесь все свои»: Путин поддержал разволновавшегося Героя России

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин поддержал Героя России ефрейтора Давида Малыйкина, не справившегося с волнением в ходе выступления в Кремле. Об этом пишет РИА Новости.

Сегодня в Кремле прошло торжественное мероприятие по случаю Дня героев Отечества. Давид Малыйкин выступил с речью после вручения ему награды.

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«Я безмерно горд получить высокую награду в столь знаменательный день. Смею вас заверить, что мои боевые товарищи, находящиеся сейчас на передовых рубежах, полностью осознают всю важность своей миссии по защите нашей родины, борьбе за мирное будущее наших детей», заявил он, а потом неожиданно замолчал.

Более 200 человек, которые находились в зале, поддержал его аплодисментами. А глава государства подошел и похлопал по плечу.

«Здесь все свои», - заявил Владимир Путин.

Малыйкин продолжил свою речь, пообещав выполнить поставленную задачу и заверив, что «победа будет за нами».

Политика,Видео,Владимир Путин,
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