«Здесь все свои»: Путин поддержал разволновавшегося Героя России

«Я безмерно горд получить высокую награду в столь знаменательный день. Смею вас заверить, что мои боевые товарищи, находящиеся сейчас на передовых рубежах, полностью осознают всю важность своей миссии по защите нашей родины, борьбе за мирное будущее наших детей», заявил он, а потом неожиданно замолчал.