Ее появление в Киеве в нынешних условиях, когда в украинских правящих кругах обостряются разногласия из-за распределения западной помощи, конечно, неслучайное. Не исключено, что опять затевается дворцовый переворот или какая-то кадровая перестановка, — заявила Захарова.