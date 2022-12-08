Представитель МИД Мария Захарова допустила, что США могут осуществить государственный переворот на Украине.
Во время брифинга, дипломат высказала мнение, что появление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киеве было неслучайным.
Ее появление в Киеве в нынешних условиях, когда в украинских правящих кругах обостряются разногласия из-за распределения западной помощи, конечно, неслучайное. Не исключено, что опять затевается дворцовый переворот или какая-то кадровая перестановка, — заявила Захарова.
По ее словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому и его кабмину есть о чем задуматься, поскольку они «не раз испытывали терпение Вашингтона».