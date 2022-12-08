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1 час назад

Захарова допустила затягивание США конфликта на Украине до конца 2025 года

Елена Прошина

Исходя из документов о поставках вооружений, США планируют подогревать военный конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее мнению, Вашингтон продолжит подогревать конфликт на Украине ради заработка с помощью коррупционных схем.

«Это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают», — сказала представитель МИД РФ.

По ее мнению, стремление администрации президента США Джо Байдена добиться от конгресса включения в бюджет на 2023 год дополнительной помощи Киеву в размере $37 млрд объясняется желанием участвовать в коррупционной схеме: «Белый дом — Киев — Белый дом» на поставках оружия.

В США заволновались ростом пророссийских настроений

Она добавила, что значительная часть этой суммы пойдет на нужды украинской армии. Оставшееся «осядет» в европейских, всемирных банках и частных фондах. В ту же схему входит заключенный ранее контракт властей США с компанией Raytheon на $1,2 млрд на закупку для Киева систем ПВО.

Ранее издание The Hill написало, что в США возрастает число американцев, которые поддерживают инициативу сокращения помощи Украине. Причиной стала инфляция, которая влияет на жизнь простых семей.

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