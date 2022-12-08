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17 минут назад

Путин: «Родина – это не просто территория, а люди»

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин заявил, о том, что Родина – это не просто территория, а прежде всего люди, защита которых является приоритетом. Его слова приводит РИА Новости.

Путин: «Родина – это не просто территория, а люди»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня героев Отечества в Кремле глава государства напомнил, что Россия всегда чтила тех, кто своим мужеством и самоотверженностью заслужил это высокое звание и сейчас особенно остро ощущается то, что связь времен неразрывна.

«Священное чувство любви к Родине передается из поколения в поколение и является безусловной наивысшей ценностью. (…) Когда вы говорите о Родине, то никогда не должны забывать, что Родина - это не просто территория, это люди прежде всего, которых вы защищаете, вот что такое Родина», - заявил Владимир Путин.

Он поздравил героев с наградой и подчеркнул, что россияне гордятся теми, кто сейчас участвует в спецоперации на Украине и отстаивает право на независимость страны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Политика,Владимир Путин,
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