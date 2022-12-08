На прошедшей церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России президент РФ Владимир Путин обратился к находящимся на передовой военнослужащим и назвал их героями. Об этом пишет ТАСС.
«Искренне благодарю вас за службу отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию. Хочу обратиться к тем, кто находится на передовой — для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой», - сказал президент в ходе церемонии.
На мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших мужество и героизм. В торжественной обстановке президент наградил военных за честь и доблесть, проявленные на службе.
Ранее стало известно, что Владимир Путин вручил золотые звезды двенадцати Героям России, среди которых военнослужащие и космонавты. В частности, награды получили космонавты Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков, а также полковники Максим Стефанов и Сергей Демьяненко, майор Борис Дудко, ефрейтор Давид Малыйкин, подполковник Сергей Иштуганов, лейтенант Денис Скакуновский.
Также награждены подполковник Александр Завадский, капитан Павел Семенко, майор Александр Волков и подполковник, начальник оперативного управления - замначальника штаба Восточного округа войск Росгвардии Сергей Белозеров.