«Искренне благодарю вас за службу отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию. Хочу обратиться к тем, кто находится на передовой — для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой», - сказал президент в ходе церемонии.