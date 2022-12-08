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29 минут назад

МИД прокомментировал признание Меркель о минских соглашениях

Лера Букина

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова сочла слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о цели подписания минских соглашений материалом для грядущих разбирательств в рамках трибунала. Соответствующее заявление официальный представитель министерства сделала на брифинге, передает ТАСС.

МИД прокомментировал признание Меркель о минских соглашениях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«А вот это - конкретная заявка на трибунал. То, что сказала Меркель в своем интервью, - это и есть свидетельство человека, который прямо заявил о том, что все, что было сделано в 2014-2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем», - подчеркнула Захарова.

Меркель ответила на вопрос об участии в урегулировании кризиса на Украине

Ранее Ангела Меркель дала интервью газете «Цайт». Она заявила, что минские соглашения подписали для того, чтобы «дать Украине время» с целью ее усиления. По ее словам, Украина образца 2014–2015 годов не была похожа на «современную Украину».

Как указала Меркель, уже тогда было ясно, что

конфликт только заморожен, а «проблема не решена».

Политика,Ангела Меркель,Мария Захарова,МИД России,
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