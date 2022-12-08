МИД прокомментировал признание Меркель о минских соглашениях

«А вот это - конкретная заявка на трибунал. То, что сказала Меркель в своем интервью, - это и есть свидетельство человека, который прямо заявил о том, что все, что было сделано в 2014-2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем», - подчеркнула Захарова.