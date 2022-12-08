Украинская делегация в конгрессе США вытерла ноги о флаг ДНР

Делегация Украины во главе с Сергеем Притулой в Конгрессе США вытерла ноги и потопталась на флаге ДНР. Видеозапись этого опубликовал в своем Telegram-канале израильский политолог Яков Кедми.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах видно, как украинцы со смехом вытирают ботинки флагом, а потом топчутся на нем. При этом американцы к ним не присоединились, но и останавливать не стали, наблюдая за происходящим.

«Топтались в основном украинские активисты. Члены Конгресса в этом цирке не участвовали. Публикуем, на случай новых минских соглашений — чтобы не было сомнений об отношении Киева к Донбассу», - прокомментировал видео Кедми.

С апреля 2014 года Украина проводила военную операцию против Луганской и Донецкой Народных Республик, которые заявили о независимости. При этом Минские соглашения, призванные урегулировать ситуацию и подписанные Киевом, фактически не исполнялись.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. После этого были ратифицированы договоры о дружбе России с этими регионами - они предусматривали, в частности, взаимную охрану границ. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.