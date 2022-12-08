В Совфеде призвал развивать военно-исторический туризм

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин считает, что в России необходимо развивать военно-исторический туризм, чтобы подвиги героев, которые есть в каждом регионе страны, были известны всем.
"В России нет региона, где бы не было сегодня героев. В каждом регионе они есть. Их подвиги должны быть известны всем. И этот подвиг должен быть военно-туристическим маршрутом, который мы тоже должны развивать. Надо подумать и о такой практике нашей работы", - сказал сенатор в четверг на заседании президиума Совета законодателей РФ.
По его словам, с развитием военно-исторического туризма появляются новые возможности и для развития региональных военно-исторических музеев.
"Руководителям регионов, председателям законодательных собраний необходимо приложить усилия для развития этого важного направления патриотической работы", - отметил Яцкин.
Он также затронул тему военно-исторического воспитания современной молодежи. "Учитывая огромное количество фейков в интернет-пространстве, необходимо организовать диалог с юным подрастающим поколением и вести диалог на их языке, на понятном им языке. В регионах мы всегда организовываем подобные встречи. Нужно, чтобы ребята знали истинные причины, послужившие началу специальной военной операции, и понимали, за что сегодня борется Россия", - подчеркнул первый заместитель председателя СФ.