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56 минут назад

Первый вице-спикер Совфеда призвал развивать в России военно-исторический туризм

ТАСС

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин считает, что в России необходимо развивать военно-исторический туризм, чтобы подвиги героев, которые есть в каждом регионе страны, были известны всем.

В Совфеде призвал развивать военно-исторический туризм
Фото: ТАССТАСС

"В России нет региона, где бы не было сегодня героев. В каждом регионе они есть. Их подвиги должны быть известны всем. И этот подвиг должен быть военно-туристическим маршрутом, который мы тоже должны развивать. Надо подумать и о такой практике нашей работы", - сказал сенатор в четверг на заседании президиума Совета законодателей РФ.

По его словам, с развитием военно-исторического туризма появляются новые возможности и для развития региональных военно-исторических музеев.

"Руководителям регионов, председателям законодательных собраний необходимо приложить усилия для развития этого важного направления патриотической работы", - отметил Яцкин.

Он также затронул тему военно-исторического воспитания современной молодежи. "Учитывая огромное количество фейков в интернет-пространстве, необходимо организовать диалог с юным подрастающим поколением и вести диалог на их языке, на понятном им языке. В регионах мы всегда организовываем подобные встречи. Нужно, чтобы ребята знали истинные причины, послужившие началу специальной военной операции, и понимали, за что сегодня борется Россия", - подчеркнул первый заместитель председателя СФ.

Политика,Андрей Яцкин,Совет Федерации,
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