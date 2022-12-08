В Совфеде призвал развивать военно-исторический туризм

"В России нет региона, где бы не было сегодня героев. В каждом регионе они есть. Их подвиги должны быть известны всем. И этот подвиг должен быть военно-туристическим маршрутом, который мы тоже должны развивать. Надо подумать и о такой практике нашей работы", - сказал сенатор в четверг на заседании президиума Совета законодателей РФ.