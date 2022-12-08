В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
44 минуты назад

В Госдуме рассказали о блокировке онлайн-ресурсов по сбору средств для ВСУ

Москва24

В Госдуме рассказали о проекте закона, который предполагает блокировку онлайн-ресурсов по сбору средств для украинских войск. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В Госдуме рассказали о блокировке ресурсов по сбору средств для ВСУ
Фото: m24.rum24.ru

Депутат Олег Матвейчев отметил, что сайты по сбору средств на помощь украинской армии появились еще весной 2022 года, однако летом их стало в разы больше. Как отметил парламентарий, такие порталы создают на русском языке. Граждане РФ думают, что помогают российским военнослужащим.

Кроме того, денежные средства собирают и с жителей соседних государств, добавил Матвейчев, например, Казахстана и Молдавии.

"Сайты сделаны на русском языке. Ссылки на них стали кидать по всем социальным сетям, и по запрещенным у нас в России и по разрешенным. Люди часто путают вообще и думают, что это на нашу армию помощь", – сказал он.

Депутат подчеркнул, что подобные ресурсы нужно немедленно блокировать. Законопроект уже поддержало правительство.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных. В комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ заявили, что любые призывы жертвовать деньги на противника должны блокироваться.

Глава комиссии Василий Пискарев рассказал, что в Сети можно легко найти реквизиты счетов украинских военнослужащих. Кроме того, летом в столице объявляли сборы средств для украинского фонда, поставляющего амуницию и оборудование ВСУ. Их деятельность удалось оперативно пресечь.

Политика,Василий Пискарев,Олег Матвейчев,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители