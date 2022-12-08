В Госдуме рассказали о блокировке ресурсов по сбору средств для ВСУ

В Госдуме рассказали о проекте закона, который предполагает блокировку онлайн-ресурсов по сбору средств для украинских войск. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

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Депутат Олег Матвейчев отметил, что сайты по сбору средств на помощь украинской армии появились еще весной 2022 года, однако летом их стало в разы больше. Как отметил парламентарий, такие порталы создают на русском языке. Граждане РФ думают, что помогают российским военнослужащим.

Кроме того, денежные средства собирают и с жителей соседних государств, добавил Матвейчев, например, Казахстана и Молдавии.

"Сайты сделаны на русском языке. Ссылки на них стали кидать по всем социальным сетям, и по запрещенным у нас в России и по разрешенным. Люди часто путают вообще и думают, что это на нашу армию помощь", – сказал он.

Депутат подчеркнул, что подобные ресурсы нужно немедленно блокировать. Законопроект уже поддержало правительство.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных. В комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ заявили, что любые призывы жертвовать деньги на противника должны блокироваться.