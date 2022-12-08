В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
18 минут назад

Мэр российского города попал в больницу

Lenta.ru

Мэр Омска Сергей Шелест попал в больницу. В настоящее время он находится в Клиническом медико-хирургическом центре. Об этом сообщает NGS55.RU.

Мэр российского города попал в больницу
Фото: Официальная страница администрации города Омска в социальной сети "Вконтакте"Официальная страница администрации города Омска в социальной сети "Вконтакте"

По данным издания, глава российского города перенес операцию на ноге, из-за проблем с которой он прихрамывал.

В мэрии подтвердили, что градоначальнику была сделана плановая операция. Сейчас он проходит необходимую реабилитацию, а его обязанности исполняет первый заммэра Евгений Фомин.

Ранее сообщалось, что глава администрации Читы Александр Сапожников официально оставил свой пост и решил отправиться в зону специальной военной операции (СВО). «Как десантник с боевым опытом, как гражданин, я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков», — подчеркнул он.

Политика,ПРЕДОК,Александр Сапожников,Евгений Фомин,Сергей Шелест,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители