Мэр российского города попал в больницу

Мэр Омска Сергей Шелест попал в больницу. В настоящее время он находится в Клиническом медико-хирургическом центре. Об этом сообщает NGS55.RU.

Фото: Официальная страница администрации города Омска в социальной сети "Вконтакте" Официальная страница администрации города Омска в социальной сети "Вконтакте"

По данным издания, глава российского города перенес операцию на ноге, из-за проблем с которой он прихрамывал.

В мэрии подтвердили, что градоначальнику была сделана плановая операция. Сейчас он проходит необходимую реабилитацию, а его обязанности исполняет первый заммэра Евгений Фомин.