Москва отреагировала на резолюцию США о «геноциде» на Украине

Российское посольство в Вашингтоне заявило, что РФ отвергает резолюцию комитета сената США о признании действий РФ на Украине «геноцидом». Об этом пишет РИА Новости.
Ранее комитет по международным делам сената США принял резолюцию о признании действий России в конфликте с Украиной «геноцидом». В посольстве отвергли эти обвинения.
«Категорически отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты конгресса, о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид. Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов», - сообщили в дипмиссии.
В заявлении отмечается, что ради обоснования своей русофобской позиции американские законодатели жонглируют формулировками из документов ООН, ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о «голодоморе».
«Американские парламентарии восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса от рук киевского режима. Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ по ДНР и ЛНР становятся женщины, дети и старики», - отмечает посольство.
В посольстве назвали Вашингтон «конвейером по тиражированию антироссийских инициатив».