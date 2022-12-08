Москва отреагировала на резолюцию США о «геноциде» на Украине

«Американские парламентарии восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса от рук киевского режима. Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ по ДНР и ЛНР становятся женщины, дети и старики», - отмечает посольство.