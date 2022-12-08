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1 час назад

Москва отреагировала на резолюцию США о «геноциде» на Украине

Елена Прошина

Российское посольство в Вашингтоне заявило, что РФ отвергает резолюцию комитета сената США о признании действий РФ на Украине «геноцидом». Об этом пишет РИА Новости.

Москва отреагировала на резолюцию США о «геноциде» на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее комитет по международным делам сената США принял резолюцию о признании действий России в конфликте с Украиной «геноцидом». В посольстве отвергли эти обвинения.

«Категорически отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты конгресса, о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид. Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов», - сообщили в дипмиссии.

В заявлении отмечается, что ради обоснования своей русофобской позиции американские законодатели жонглируют формулировками из документов ООН, ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о «голодоморе».

«Американские парламентарии восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса от рук киевского режима. Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ по ДНР и ЛНР становятся женщины, дети и старики», - отмечает посольство.

В посольстве назвали Вашингтон «конвейером по тиражированию антироссийских инициатив».

Политика,Сенат США,ООН,
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