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12 минут назад

Правительство РФ выступило против 13-й пенсии для россиян

News.ru

Правительство РФ выступило против законопроекта, согласно которому в России предлагается ввести с декабря этого года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости. Соответствующий отзыв был опубликован на сайте думской электронной базы. В документе сказано, что дополнительная выплата невозможна, так как парламентарии предлагают учитывать уже наработанный страховой стаж, что противоречит пенсионному законодательству.

Правительство России выступило против 13-й пенсии для россиян
Фото: ТАССТАСС

Вместе с тем предоставление права на дополнительную страховую пенсию предполагает ее установление за тот же страховой стаж, с учетом которого назначена страховая пенсия по старости, что противоречит пенсионному законодательству Российской Федерации, — сказано в отзыве правительства.

Кабмин также указал в своем отзыве на отсутствие источника финансирования дополнительной выплаты в законопроекте.

В 2023 году размер средней пенсии по старости в России составит 21 тысячу 862 рубля, ранее рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она пояснила, что выплата увеличится на тысячу рублей по сравнению с текущими показателями. Также депутат добавила, что в 2022 году пенсии подняли до уровня, которого планировали достичь в 2024 году. Парламентарий уточнила, что за год после двух повышений выплаты выросли на 20% и в среднем составили 20 тысяч 862 рубля.

Политика,Светлана Бессараб,Госдума,Правительство РФ,
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