Карпов заявил, что с понедельника возвращается к работе

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что вновь приступит к работе в понедельник. Его слова передают «РИА Новости».

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Напомним, 31 октября стало известно, что Карпов госпитализирован и находится в реанимации. В СМИ сообщалось, что шахматист получил повреждения ноги и головы в результате нападения, однако позже дочь Карпова заявила о бытовом характере травм.

«Сегодня закрыли бюллетень после больницы. С понедельника надо выходить на работу», – заявил Карпов.

Накануне Карпов заявил, что попал в реанимацию в результате удара сзади.