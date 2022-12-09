Карпов заявил, что с понедельника возвращается к работе

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что вновь приступит к работе в понедельник. Его слова передают «РИА Новости».
Напомним, 31 октября стало известно, что Карпов госпитализирован и находится в реанимации. В СМИ сообщалось, что шахматист получил повреждения ноги и головы в результате нападения, однако позже дочь Карпова заявила о бытовом характере травм.
«Сегодня закрыли бюллетень после больницы. С понедельника надо выходить на работу», – заявил Карпов.
Накануне Карпов заявил, что попал в реанимацию в результате удара сзади.
Карпов стал чемпионом мира в 1975 году после отказа Роберта Фишера защищать свой титул. Он удерживал лидерство на протяжении десяти лет, лишь в 1985 году уступив Гарри Каспарову (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом).