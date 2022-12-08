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53 минуты назад

Пушков ответил Меркель по Минским соглашениям

Свободная прессаиещё 1

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Ангелы Меркель. Бывший канцлер ФРГ отметила, что Минские соглашения дали Киеву время подготовиться к противостоянию с Россией.

Пушков ответил Меркель по Минским соглашениям
Фото: ТАССТАСС

«Меркель публично открестилась от какой-либо самостоятельной позиции по украинскому кризису и признала, что при ней Берлин лишь играл в Минские соглашения, чтобы дать Украине "драгоценное время" на подготовку к войне. Это еще раз доказывает ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее «СП» писала о том, что Москва не хотела бы допускать разрыва дипотношений с Соединенными Штатами, заявили в МИД России.

Политика,Алексей Пушков,МИД России,
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