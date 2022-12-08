Пушков ответил Меркель по Минским соглашениям

«Меркель публично открестилась от какой-либо самостоятельной позиции по украинскому кризису и признала, что при ней Берлин лишь играл в Минские соглашения, чтобы дать Украине "драгоценное время" на подготовку к войне. Это еще раз доказывает ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу», – написал Пушков в своем телеграм-канале.