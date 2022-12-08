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11 минут назад

Захарова уличила Меркель в обмане насчет "Минска-2"

Елена Прошина

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью «дать Украине время», указывают на то, что Берлин и коллективный Запад не собирались их выполнять, заявила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова уличила Меркель в обмане насчет "Минска-2"
Фото: ТАССТАСС

Она обратила внимание на интервью Меркель изданию Die Zeit, в котором немецкий политик сказала, что Минские соглашения были «попыткой дать Украине время», чтобы она стала сильнее.

Бывший канцлер ФРГ выразила сомнение, что страны Североатлантического альянса «могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине».

Дипломат отметила, что «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена, что дало Киеву «бесценное время».

Данные заявления, по словам Захаровой, аргументируют, что Германия и западные страны не планировали выполнять Минские соглашения, накачивая украинский режим оружием, а также «игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, во имя решающего удара по России».

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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