В МИД рассказал об обсуждении с США вопросов обмена заключенными

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал в интервью «Известиям», что обсуждение с США вопросов обмена заключенными происходит по отдельному каналу, который определили главы двух государств. Он подчеркнул, что достигать договоренностей по данной теме оказывается крайне сложно.

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«Вопросы обмена рассматриваются по определенному президентами отдельному каналу, и что-то получается, что-то не очень. Это крайне деликатный сюжет — речь о человеческих судьбах», — заявил дипломат.

Он отметил, что в ряде случаев удалось решить проблемы с медицинским обслуживанием находящихся в заключении на территории США россиян, а также добиться предоставления им литературы на русском языке. По словам Рябкова, главной целью является как можно более скорое вызволение тех, кто был осужден по «драконовским» статьям.