Путин: возмещение Киевом ущерба Донбассу лишним не будет

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с членами СПЧ заявил, что возмещение Киевом ущерба Донбассу и другим новым регионам России лишним не будет.

По его словам, действия неонацистского режима на Украине должны получить оценку.

«То же самое касается и возмещения Украиной ущерба, нанесённого Донбассу... новым территориям России. Это тоже лишним точно совершенно не будет», — заявил глава государства.

Также Путин заявил, что присоединение новых территорий является значимым результатом для России в ходе спецоперации.