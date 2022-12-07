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24 минуты назад

Путин: возмещение Киевом ущерба Донбассу лишним не будет

RT на русскомиещё 4

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с членами СПЧ заявил, что возмещение Киевом ущерба Донбассу и другим новым регионам России лишним не будет.

Путин: возмещение Киевом ущерба Донбассу лишним не будет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, действия неонацистского режима на Украине должны получить оценку.

«То же самое касается и возмещения Украиной ущерба, нанесённого Донбассу... новым территориям России. Это тоже лишним точно совершенно не будет», — заявил глава государства.

Также Путин заявил, что присоединение новых территорий является значимым результатом для России в ходе спецоперации.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Он отметил, что Азовское море стало внутренним морем России.

Политика,Владимир Путин,Совет по правам человека,
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